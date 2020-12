Milan, Kakà: “Ecco quando ho toccato l’apice della mia carriera”

Milan, Kakà sul miglior momento della sua carriera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato del suo miglior momento della carriera rossonera. Nessun dubbio per ‘Smoking Bianco’, c’è stato un anno diverso rispetto a tutti gli altri: “Il 2007 è stato l’apice della mia carriera, è stato allora che ho vinto la maggior parte dei trofei importanti che si potevano vincere. La Champions League, il Mondiale per Club, il Pallone d’Oro e il FIFA World Player”. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Ricardo Kakà >>>