Milan, Kakà: “Bene la conferma di Pioli, imboccata la strada giusta”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, ha detto la sua sulla conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono per conservare e dare fiducia, cambiare spesso non paga. In Brasile l’allenatore sbaglia due partite e va a casa. Si deve avere una visione più ampia per costruire una base, quindi sì, certo che è stato giusto confermare Pioli. Il Milan gioca un calcio divertente, ha idee chiare. La strada per tornare ai vertici è lunga, ma come dicevo è stata imboccata“.

