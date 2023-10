Milan-Juventus, Lippi: “Mi aspetto una partita equilibrata”

"Milan-Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Sono due saranno in lotta per lo scudetto con l'Inter fino alla fine". Vedremo se Lippi avrà ragione: per il Milan una partita molto importante quella contro la Juventus. Al momento i rossoneri hanno 4 punti di vantaggio sui bianconeri. Milan, infortunio per Sportiello: la diagnosi sul portiere >>>