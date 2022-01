Milan-Juventus, Damiani: “Bella partita. Peccato per il poco pubblico”

Oscar Damiani, operatore di mercato, ha parlato di Milan-Juventus, partita in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'

“Una bella partita, importante. Peccato che mancherà il pubblico delle grandi occasioni. Cosa mi aspetto dal mercato? Forse un difensore dal Milan . La Juve è a posto così”, ha detto Damiani, in esclusiva, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Damiani, poi, è tornato sull'errore dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia 1-2 di lunedì scorso, costato al Diavolo tre punti sanguinosi in campionato.

"L'arbitro è stato precipitoso, poi si è accorto di aver sbagliato. Un errore ci può stare. Mi ha fatto piacere che i calciatori abbiano consolato l'arbitro. Non so se ai miei tempi la reazione sarebbe stata la stessa (sorride, n.d.r.)".