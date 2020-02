Milan-Juventus, Cuadrado: “Non sempre si può vincere”

NEWS JUVENTUS – Intervista per Juan Cuadrado ai microfoni di Rai Sport. Il calciatore bianconero ha rilasciato brevi dichiarazioni nel corso del pre-partita di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia.

Queste le parole dell’esterno colombiano: “Partita importantissima, dobbiamo fare un buon risultato per poi passare il turno in casa. Dobbiamo migliorare e andare avanti. Siamo consapevoli di essere una grande squadra, nel calcio non sempre si vince. Critiche eccessive? Secondo me sì. Siamo sempre lì, come ha detto il mister. Sta a noi trovare la forza a fare una striscia positiva”.

Intanto dall’esterno di San Siro, nel pre-partita di Milan-Juventus, ecco le parole dei tifosi rossoneri: per il video, continua a leggere >>>

