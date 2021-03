Milan, Juric stupefatto: “Due giocatori sono fuori dal normale” | News

Verona, Juric esalta il Milan

In tanti stanno esaltando il Milan per i risultati che sta ottenendo in questa stagione. Tra questi Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona. Il tecnico, nel corso della conferenza stampa di oggi, ha parlato della partita contro il Milan che si è giocata domenica scorsa al Bentegodi. Ecco cosa ha detto.

Con il Milan abbiamo perso ed è stata negativa. Ma è importante per capire certe cose: la prima che mi viene in mente è che il Milan, con assenze importanti, ha mostrato di avere motori completamente diversi dai nostri. Noi potevamo fare meglio, non siamo stati brillanti e non avevamo lo spunto giusto, ma loro non ci hanno concesso niente: c’è stata applicazione, organizzazione, con due o tre giocatori fuori dal normale, come Kessie e Tomori, e altri sette di buonissimo livello che hanno fatto meglio di noi. Contro le grandi solitamente sfrutti i punti deboli e crei, ma contro il Milan non abbiamo trovato debolezze. La mia sensazione è che alzando un po’ il livello puoi competere chiunque non avendo fuoriclasse: è meglio che avere fuoriclasse che non sono dentro il contesto della partita”. Intanto una leggenda esalta Diogo Dalot. Ecco di chi si tratta.