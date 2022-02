Milan, Junior Messias: “Bene contro la Lazio, ma posso e devo fare di più”

Junior Messias, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto l'attaccante brasiliano

Salvatore Cantone

Junior Messias, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto Messias: "Per le mie caratteristiche sicuramente la preparazione aiuta tanto e io non avevo fatto una preparazione come si deve. Non avendo giocato sempre a causa degli infortuni un po’ l’ho pagato. Adesso sto trovando la forma migliore".

Sulla gara contro la Lazio: "È stata la migliore tra quelle che ho giocato, però posso e devo fare molto di più".

Sulla sua posizione in campo: "L’anno scorso ho giocato quasi sempre da trequartista, poi nella seconda parte di campionato ho giocato come mezzala. In passato, però, ho fatto sempre l’esterno. Mi trovo bene ovunque il mister mi metta".

Sul finale contro lo Spezia: "Cancellare è un po’ difficile, perché erano punti da aggiungere alla classifica, ed oggi sarebbe stata diversa. Però subito dopo la partita l’abbiamo superato, pensavamo solo a guardare avanti perché non si poteva tornare indietro. Dobbiamo continuare a lavorare e fare in modo che non succeda più: a parte l’episodio finale, era una partita da chiudere prima".

Sulla partita contro la Samp: "Non solo la Sampdoria ma tutte le squadre quando giocano contro il Milan cercano di dare sempre il massimo possibile, giocano sempre la partita della vita. Dovremo essere concentrati e consapevoli di non aver fatto ancora nulla. È bello giocare così, però bisogna dare continuità. In campionato siamo lì, siamo secondi insieme al Napoli, e dobbiamo concentrarci su questo, però c’è anche la Coppa Italia e pensiamo settimana per settimana, partita per partita". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo

