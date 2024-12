Ciccio Graziani su Jimenez: “Sta facendo bene, ma Theo va recuperato”

Jimenez , nonostante la giovane età, ha impressionato per la sua maturità e naturalezza nel ricoprire un ruolo storicamente delicato al Milan , ereditando una posizione che in passato è stata di un simbolo come Paolo Maldini . Dopo aver brillato con la Primavera di Ignazio Abate e il Milan Futuro di Daniele Bonera , Jimenez ha esordito in Serie A contro la Juventus il 23 ottobre 2023 e ha giocato per la prima volta da titolare il 4 gennaio 2024, negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari , offrendo un assist a Chaka Traoré .

Fonseca lo ha promosso senza esitazioni, affidandogli la fascia sinistra in un momento critico per la squadra, e il giovane spagnolo ha risposto con prestazioni solide, come quella contro il Genoa. L’ascesa di Jimenez conferma che la Serie C, dove aveva mosso i primi passi, gli sta ormai stretta. Adesso tocca a lui dimostrare di poter essere non solo un’alternativa, ma anche un elemento fondamentale per il futuro del Milan.