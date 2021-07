Milan, Jacobelli: “Maignan grande portiere, saggia la strategia sul mercato”

Xavier Jacobelli, direttore di 'Tuttosport', ha parlato della strategia del Milan sul mercato e degli acquisti portati a termine finora

Il Milan è evidentemente la squadra più attiva sul mercato in Italia. Tra conferme e nuovi arrivi, la società sta portando avanti le sue scelte con convinzione. Scelte che Xavier Jacobelli, direttore di 'Tuttosport', ha giudicato come assolutamente positive. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "È un grande portiere, diventerà il titolare della nazionale francese appena Lloris gli lascerà il posto. Con Tomori, Diaz e Giroud, che porta tanta voglia di vincere, la strategia rossonera sul mercato mi sembra molto saggia". Kaio Jorge, Dalot e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.