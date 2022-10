Milan, Jacobelli: “Juve e Chelsea possono dare una sterzata alla stagione”

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha espresso la propria opinione dopo la sconfitta del Milan a 'Stamford Bridge' contro il Chelsea in Champions League. L'emergenza infortuni si è fatta sentire, ma il risultato ha comunque sorpreso tutti. Adesso in Serie A contro la Juventus e in Champions League contro il Chelsea per imprimere una sterzata alla stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Milan TV'.

“Penso che il risultato abbia sorpreso un po’ tutti. È stata una partita sbagliata, forse si possono salvare i primi quindici minuti. La consolazione è che tutto sia ancora in gioco per la qualificazione. Juventus e Chelsea possono imprimere una sterzata alla stagione del Milan. L’emergenza infortuni si è fatta sentire, bisogna trarre tesoro da questa esperienza così negativa e alzare la testa. Per sfortuna della Juventus e per fortuna del Milan non ci sarà Di Maria. Penso che ci sarà una forte reazione del Milan, Bennacer è stato sincero e mi è piaciuta la sua autocritica: ha detto che è mancato lo spirito giusto contro il Chelsea. Credo che questo spirito il Milan lo ritroverà contro la Juventus. Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.