Milan, Jacobelli: “Il derby con l’Inter potrebbe essere l’ultima spiaggia”

Intervenuto al termine della partita tra Milan e Sassuolo ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato del momento di forma dei rossoneri. In particolare ha sottolineato come per il Diavolo il derby contro l' Inter possa essere l'ultima spiaggia. Di seguito le parole.

Milan, le parole di Xavier Jacobelli sui rossoneri

"Abbiamo visto come l’Atalanta e la Lazio, con il Napoli siano le formazioni più in forma del campionato. In questo momento il derby che si giocherà domenica prossima possa risultare l’ultima spiaggia per il Milan. Il calcio è capace di tutto: contro il Sassuolo celebrò il suo diciannovesimo scudetto, oggi ne ha incassati tre in mezz’ora. Una squadra che non ha reagito. In attacco paga la solitudine di Giroud". La profezia di un utente Twitter sul risultato esatto di Milan-Sassuolo