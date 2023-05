Milan, Jacobelli: “Calciomercato? Primo obiettivo due punte”

Il Milan, in questa stagione, ha dimostrato come la sua rosa, sia, al momento, molto corta e con pochissimi ricambi di qualità. Per questo la dirigenza, dovrà lavorare molto nel prossimo calciomercato. Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV soffermandosi proprio sulle necessità nel calciomercato del Milan. Ecco la sua idea.