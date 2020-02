Milan, Inzaghi sulla ‘maledizione della 9’: “Spero possa prenderla Ibrahimovic”

ULTIME NEWS MILAN – Filippo Inzaghi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della ‘maledizione della 9’ per il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Sfatiamo un po’ questo tabù, perché se il 9 del Milan segna io sono contento. E’ una maglia che giustamente non è stata ritirata e dovrà per forza andare a qualcuno. Mi auguro che Ibrahimovic, qualora rimanesse, prenda la 9 perchè ha le spalle larghe per poterla indossare. Giocare al suo fianco è straordinario: stare accanto a lui sarebbe stata una manna dal cielo per me, ma purtroppo ero vecchietto e non ho potuto giocare tanto tempo con lui: è un grande rammarico”. Per leggere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

