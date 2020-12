Milan, Inzaghi: “Pioli miglior tecnico del 2020 insieme a mio fratello” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Inzaghi

MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Inzaghi ha parlato della partita contro il Milan, in programma domenica prossima al Ciro Vigorito.

Sul 2020: “Un anno incredibile ed indimenticabile, almeno in campo, per il resto è stato terribile. A livello sportivo però rimarrà qualcosa di fantastico. Fare otto record in Serie B è qualcosa di grande. Sono contento per il presidente”.

Sull’allenatore migliore dell’anno: “Mio fratello e Pioli meritano il maggior riconoscimento nel 2020″.

Sul Milan: “Quando vinci con Ibra e Kjaer fuori… Domenica avevano fuori anche Kessie e Bennacer, vuol dire che c’è sostanza. Il Milan fa bene a crederci”.

Su Ibrahimovic: “E’ un esempio di cosa significa allenarsi bene, come me e Maldini, anche io ho giocato fino a 39 anni. Sono molto contento per lui, ma ero convinto. Lui è uno che vuole sempre vincere”.

Sulla gara contro i rossoneri: “La partita col Milan non sarà mai normale, saremo avversari per 90′ ma continueremo ad amarci”. Calciomercato Milan: Raiola porta un giocatore dalla Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>