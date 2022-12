Inter, Inzaghi: “Il Napoli è stato straordinario, noi crediamo allo scudetto”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si sofferma in modo particolare sulla lotta scudetto

Fabio Barera

Il campionato di Serie A sta per ricominciare e il 4 gennaio si terrà la prima giornata dopo la sosta per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. Al momento in testa alla classifica c'è il Napoli, con il Milan prima inseguitrice a 8 lunghezze e più defilata l'Inter di Simone Inzaghi

Le parole di Simone Inzaghi sulla corsa scudetto — o stesso tecnico dei nerazzurri ha parlato ai microfoni di Italia 1 in occasione dello speciale 'I re del calcio', che andrà in onda il 29 dicembre, ma di cui c'è qualche anticipazione. Inzaghi ha confermato che in casa Inter si crede ancora nello scudetto e ha elogiato il Napoli. Di seguito le sue parole.

"Sappiamo che il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario, amplificando gli errori commessi dall'Inter e dalle altre. Ora il distacco si è ampliato, ma tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare un qualcosa in più per migliorarci. Crediamo assolutamente nello scudetto, visto che è un campionato che è una novità per tutti, con questa pausa lunghissima". Milan, l’allenamento di Santo Stefano: Leao in grande forma