Milan, Inzaghi: “Il gol contro il Liverpool? Un po’ me lo sono meritato”

Presente negli studi di 'Sky Calcio Club', Filippo Inzaghi ha parlato del gol segnato in finale di Champions League contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni: "Era uno schema, ho fatto quattro gol così. Oggi cerco di insegnarlo. Se giravo dalla barriera la palla colpisce. Lo feci all'Inter e Toldo si arrabbiò come una bestia, segnai così anche all'Empoli. Tante volte vedo questo gol (contro il Liverpool, ndr). Un po' me lo sono meritato, perché ci ho sempre creduto. Allora dico: se mi doveva colpire in finale di Champions per la passione che ho, è giusto che mi abbia colpito".