Milan-Inter, Zaccheroni: “Diavolo, più collettivo. Tonali sta crescendo”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan e Inter, ha parlato del derby di questa sera a 'San Siro' a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Alberto Zaccheroni, ex allenatore dei rossoneri e dei nerazzurri, ha parlato del derby Milan-Inter, partita della 12^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma questa sera alle ore 20:45, a 'San Siro', in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni.

Com’è l’Inter di Inzaghi rispetto a quella di Conte? "Non è cambiato così tanto, qualche smarcamento, qualche traiettoria diversa. Lukaku ti porta via due uomini. Ma l’anno scorso otto giocate su dieci passavano da lui, ora c’è più partecipazione".

Pioli continua a evolvere il suo gioco. Sta crescendo? "Ha avuto il coraggio di cambiare: rispetto all’anno scorso punta meno sulla spinta di Hernandez sulla sinistra, fa le cose migliori con il palleggio corto. La squadra si sposta collettivamente più per vie centrali, con passaggi brevi. Calabria affonda come Theo. Il Milan in Europa soffre perché non riesce a fare pressing alto, ma Leao e Giroud non sono i tipi adatti".

Barella-Tonali: sfida tra i centrocampisti del futuro? "Barella tanta roba davvero. Si vede che gli piace, lotta con tutti, è sempre incazzato ....Tonali sta crescendo, Barella è già su livelli altissimi. Tonali l’ho sempre sostenuto, anche nel momento difficile al Milan, perché ho sempre visto come ragiona in campo. Forse è ancora timido, deve prendere più iniziative perché ha tante idee. Non è ancora quello del Brescia, ma non s’immagina quanto pesi la maglia del Milan. Alcuni miei grandi giocatori si emozionavano".

Pioli può far giocare assieme Tonali, Kessié e Bennacer? "Kessié non è ancora lui. Lo seguivo già a Cesena, mi piaceva da impazzire".

Uscendo dall’Europa il Milan può dedicarsi al campionato? "Il Milan ha due squadre e può fare turnover".

Che derby vi aspettate?"Il Milan ha più collettivo, si aiutano di più".