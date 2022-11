Milan, Visnadi: “Rossoneri superiori all’Inter lo scorso anno”

Il Milan si prepara per l'ultima partita di questa prima parte di Serie A. Quella contro la Fiorentina sarà una partita molto importante. I rossoneri non possono sbagliare, per non lasciare il Napoli a +11 e per continuare a credere nello scudetto. Non solo questo campionato, si parla ancora dello scorso, soprattutto per il confronto tra Inter e Milan.