Milan-Inter, Taveri: “Lautaro-Maignan? Per me è rosso tutta la vita”

Il giornalista Mino Taveri, al termine del derby Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato dell'intervento di Lautaro Martinez su Mike Maignan. L'argentino interviene con i tacchetti sul polso del portiere rossonero in maniera decisamente non ortodossa. Ci stava l'espulsione? Queste le dichiarazioni: "Per me è rosso tutta la vita, Lautaro dovrebbe provare a saltare il portiere. A me quello che sorprende è l'intervento di piatto, con i tacchetti, e non di punta per provare a togliere il pallone dalle mani di Maignan. Mi preoccupa che Lautaro davanti al giallo sia rimasto sorpreso del cartellino".