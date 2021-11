Milan-Inter, Tatarusanu: “Dobbiamo fare di tutto per vincere”

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha parlato a Tuttosport del derby che si giocherà domenica sera a San Siro

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. L'estremo difensore ha parlato anche del derby contro l'Inter, in programma domenica sera: "Un derby è sempre un derby. Non è mai una gara come le altre. Noi aspettiamo questa partita, così come lo aspettano i nostri tifosi, il nostro popolo. Dobbiamo fare di tutto per poter portare a casa la vittoria. Essendo una squadra che non ha cambiato tanto, ci conosciamo meglio e andare avanti su una strada precisa può e deve essere il nostro punto di forza rispetto all'Inter".