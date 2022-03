Milan-Inter, Serafini: “Bennacer mi ha impressionato, Theo dominante”

Il giornalista Luca Serafini ha analizzato la prestazione di alcuni singoli dopo Milan-Inter di Coppa Italia. Le dichiarazioni

Il giornalista Luca Serafini ha analizzato la prestazione di alcuni singoli dopo Milan-Inter di Coppa Italia. Le dichiarazioni nel suo intervento a 'Milan TV': "Bennacer è quello che mi ha impressionato di più. Anche Florenzi ha fatto molto bene, l'ex Roma è una garanzia. Kalulu è entrato bene in campo, Theo ha dominato contro Dumfries. Mi aspettavo forse qualcosa in più dai giocatori che sono subentrati in avanti. Leao non mi è piaciuto nel primo tempo, forse è un po' stanco, è meno brillante rispetto ad un mese fa. E' uscito arrabbiato e questo è sempre positivo per un allenatore".