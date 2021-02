Milan-Inter, Rafael Leao: “Derby senza pubblico? I tifosi sono con noi”

Milan-Inter, le dichiarazioni di Rafael Leao

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. L’ex Lille ha parlato ovviamente del derby Milan-Inter, in programma domani: “È una partita da giocare con il cuore e la testa giusta per difendere la nostra maglia. È una gara da sempre molto bella”.

Sul suo contributo: “Ci sono partite dove le cose tecnicamente non vanno bene, ma penso a dare sempre il massimo per la squadra e per questa maglia, faccio il meglio possibile”.

Sulla sfida di domani: “Sappiamo l’importanza di questa partita. È un derby e noi vogliamo vincere, rispettando sempre l’avversario, che ha grande qualità. Il campionato è lungo, ci sono tante partite: giochiamo senza pressione ma concentrati su quello che dobbiamo fare cercando di ottenere il miglior risultato possibile”.

Sull’assenza dei tifosi: “San Siro è più bello con i tifosi, ma si fanno sentire con messaggi e su Instagram. Quando arriviamo allo stadio loro sono lì per noi: i tifosi sono fondamentali”.

