Darmian: “Seedorf il mio idolo. Seconda stella prima del Milan? Dico che…”

Darmian su Seedorf

"Seedorf era un professore dentro e fuori dal campo, quando l'ho conosciuto al Milan era esattamente come me l'aspettavo, non risparmiava consigli, non solo a me, ma a tutti i ragazzi giovani. Del periodo milanista ricordo tutto con piacere, le esperienze ti formano facendoti crescere, per me il settore giovanile del Milan è stata una scuola di vita, mi ha insegnato a stare in un gruppo e a seguire delle regole, mi ha dato tanta disciplina. La prima squadra del Milan era forte, non potevo giocare e dimostrare il mio valore. La scelta condivisa è stata quella di muovermi per iniziare un percorso calcistico".