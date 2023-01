Milan-Inter, Pioli: “L’obiettivo è vincere il trofeo”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' alla vigilia di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Ecco, dunque, un estratto delle parole di Pioli sul derby di Milano in programma domani, alle 20:00 ora italiana , a Riyad ( Arabia Saudita ).

Sulla possibilità di vincere il trofeo: "E' una tappa importante e l'obiettivo è vincere. Siamo qui meritatamente per aver vinto lo Scudetto l'anno scorso. Vincere vorrebbe dire dare continuità al nostro percorso e aver costruito una mentalità vincente. Anche nei derby vinti abbiamo passato dei momenti difficili, come li avremo domani, ma dobbiamo essere bravi a superarli con il nostro modo di stare in campo". Supercoppa, il confronto economico tra Milan e Inter: i numeri >>>