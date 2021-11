Milan-Inter, Parolo: “Sarà un derby divertente, ma vincerà Pioli”

L'ex giocatore Marco Parolo, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di Milan-Inter, derby, che si giocherà domenica

L'ex giocatore Marco Parolo, ora commentatore di Dazn, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Parolo ha parlato di Milan-Inter , derby che si giocherà domenica sera a San Siro: "Pioli? Con lui ho vissuto la stagione più bella della mia carriera in Serie A (2014-15, ndr). Si vedeva già allora che aveva una idea di calcio molto chiara e mi piaceva molto come la insegnava. Aveva grandi margini di crescita e infatti ora è più completo. E’ diventato un allenatore davvero forte. Cosa mi piaceva di più di Pioli? Che ci fosse un dialogo aperto e continuo. E poi il suo calcio sempre propositivo e aggressivo: lui in campo vuole essere padrone della situazione"

Sul derby: "Sarà molto divertente, ma allo stesso tempo credo che si sentirà un po’ di tensione vista l’importanza dai tre punti. Soprattutto per l’Inter. Il Milan, essendo a +7, si può permettere un passo falso, i nerazzurri no. Con orgoglio vorranno dimostrare di essere loro i campioni d’Italia, ma i rossoneri ormai sono consapevoli della loro forza. Non saranno in soggezione. Vincerà il Milan. Lo scudetto andrà a Pioli". Intanto il Milan punta la nuova stella del calcio spagnolo.