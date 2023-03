Parolo: “Inter e Milan non hanno mai messo pressione al Napoli”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore Marco Parolo ha parlato del Napoli capolista e delle dirette inseguitrici, in particolar modo di Inter e Milan: "Spalletti e società stanno facendo una cosa importante aiutati dal fatto che dietro non mettono pressione. Avere tanti punti, poi, da molte più sicurezze. Giocare con la pressione è più complicato. All’Inter e il Milan si imputa proprio di non avere metto pressione".