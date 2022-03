Milan-Inter, Padovan: “Pioli ha sbagliato a togliere Leao. Ecco perché”

L'opinionista Giancarlo Padovan ha analizzato il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Ecco perché Stefano Pioli ha sbagliato a togliere Rafael Leao

L'opinionista Giancarlo Padovan ha analizzato il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Un appunto per Stefano Pioli, che ha sbagliato a sostituire Rafael Leao. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan ha fatto di più dell'Inter. Da questo derby ci si aspettava la rinascita di una delle due e invece nessuna delle due sa più vincere. In ottica scudetto, l'unico felice è il Napoli che vede due squadre in difficoltà. Domenica ci sarà Napoli-Milan, l'eccesso di entusiasmo potrebbe essere una trappola per la squadra di Spalletti. I rossoneri invece arrivano con diverse incognite a questo match. Leao è l'unico rossonero che al momento dà sempre la sensazione di poter fare gol. Ieri per me Pioli ha sbagliato a toglierlo perchè era l'unico giocatore pericoloso. Le occasioni migliori le ha create lui. E' stato un cambio azzardato e sbagliato, anche tenendo conto di come è entrato Rebic".