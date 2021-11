Milan-Inter, Lippi: “Tonali è un giocatore chiave per i rossoneri”

Il tecnico Marcello Lippi, insieme ad Alberto Zaccheroni e Arrigo Sacchi, ha parlato di Milan-Inter, in programma stasera a San Siro

Il tecnico Marcello Lippi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Milan-Inter insieme ad Alberto Zaccheroni e Arrigo Sacchi. Ecco cosa ha detto.

Sacchi: «Diversa soprattutto per il cambio in attacco, con Dzeko al posto di Lukaku».

Lippi : «Forse quella di Conte aveva più rabbia e qualcosa in più nel recupero palla. È cambiato sicuramente il modo di attaccare. Lukaku era fenomenale, ma Dzeko sta facendo molto bene. Anche tanti gol».

Zaccheroni: «Lukaku ti porta via due uomini. Ma l’anno scorso otto giocate su dieci passavano da lui, ora c’è più partecipazione».

Zaccheroni: «Ha avuto il coraggio di cambiare: rispetto all’anno scorso punta meno sulla spinta di Hernandez sulla sinistra, fa le cose migliori con il palleggio corto. La squadra si sposta collettivamente più per vie centrali, con passaggi brevi. Calabria affonda come Teo».

Sacchi: «Pioli sta lavorando molto bene e si vede. Ma è tutto il calcio che sta cambiando. Una volta le piccole in trasferta si difendevano, aspettavano il contropiede, adesso giocano tutte».

Zaccheroni: «Il Milan in Europa soffre perché non riesce a fare pressing alto, ma Leao e Giroud non sono i tipi adatti».