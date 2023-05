Milan-Inter, Kaladze: “Impossibile fare pronostici” | NEWS

Ai micorfoni di SportMediaset ha parlato Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan. Ecco le sue parole sul derby contro l'Inter

Su Milan-Inter: "Questa sfida è qualcosa di adrenalinico per tutto l'ambiente, anche considerando che tornerà a esserci una italiana in finale. La dimostrazione che il calcio italiano, nonostante le difficoltà post Covid, è tornato ai livelli degli anni passati. Io tifo Milan, il mio cuore sarà sempre rossonero. Le due squadre però hanno le stesse possibilità di passare il turno. Conterà molto la tensione fisica e mentale sui due match ravvicinati". LEGGI ANCHE: Milan, si chiude il cerchio: da Rio Ave all’Euroderby in tre anni