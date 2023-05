Milan-Inter, Inzaghi: “Giroud è un leader. Il Diavolo deve essere sé stesso”

Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League Milan-Inter

Fabio Barera Redattore

L'ex attaccante rossonero Filippo Inzaghi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'TMW', soffermandosi anche sull'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Filippo Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter — Sulla semifinale di Champions League del 2003:"Ricordo la tensione, ma anche il fatto che furono le mie due più brutte partite della carriera. La tensione che provammo in occasione di quel derby è qualcosa d'incredibile. Per questo so bene cosa stanno provando i giocatori delle due squadre in queste ore".

Sulla possibile assenza di Leao:"L'assenza del portoghese, qualora venisse confermata, sarebbe senza dubbio una perdita pesante per il Milan, ma i giocatori che ci saranno daranno il massimo per sopperire anche a questo problema. Iniziando proprio da Giroud che, anche se non conosco personalmente, reputo un leader di questo Milan. È uno di quei giocatori che ha sempre il giusto atteggiamento. Specie per le partite decisive".

Su cosa dirà al fratello Simone:“Gli farò un grosso in bocca al lupo... per me ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori d’Europa e gli dirò anche di godersi questo momento magico perché se lo è meritato con il duro lavoro!”

Sull'attaccante che sarebbe meglio affrontare:"Non voglio entrare nel merito del match in sé. Dico solo che il Milan deve essere se stesso e noi tifosi dobbiamo pensare a dargli tutto il supporto possibile".