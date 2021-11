Milan-Inter, Giroud: “Derby? Non vedo l’ora. Sono molto carico” (Video)

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. In primo piano il derby contro l'Inter

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto: "Sono molto felice. Mi hanno accolto tutti bene, come una grande famiglia. Sono qui per aiutare tanti giovani, e sono orgoglioso di farlo portando la mia esperienza. Abbiamo tanto da fare e sicuramente dobbiamo dare di più. Sono molto motivato e spero di vincere qualcosa questa stagione. Sono molto orgoglioso del numero 9, non sono superstizioso. Se gioco bene perché il 9 non va bene (sorride, ndr)? Il gol più bello finora? Quello con l’Hellas Verona. Ibrahimovic? Zlatan è molto importante per la squadra. È una bella competizione con lui e Ante in attacco. Il derby? Non vedo l’ora, sono molto carico e voglio che sia domenica. È la partita più importante per i tifosi, speriamo di vincere".