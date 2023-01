Milan-Inter, Crespo: “De Ketelaere deve avere pazienza”

Hernán Crespo , ex attaccante argentino di Inter e Milan , ha parlato della finale di Supercoppa Italiana e non soltanto a 'Tuttosport' in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole sulla partita in programma oggi alle 20:00 ora italiana a Riyad ( Arabia Saudita ).

Su Charles De Ketelaere: "Lui era così anche in Belgio. Non è che fosse un giocatore estroso e grintoso. Ha le qualità per fare la differenza, ma deve avere pazienza. Sapendo che il Milan ha stima in lui e gli ha fatto un contratto di cinque anni, non di sei mesi. In Italia è dura, ma il Milan ha già dimostrato di saper aspettare i talenti in cui crede. L'importante è che creda di farcela anche lui".