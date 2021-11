Milan-Inter, Compagnoni: “Ecco la differenza tra Pioli e Simone Inzaghi”

Maurizio Compagnoni ha parlato del lavoro di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, allenatori di Milan e Inter. C'è una differenza sostanziale

Maurizio Compagnoni ha parlato del lavoro di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, allenatori di Milan e Inter. C'è una differenza sostanziale tra i due. Queste le parole del giornalista intervenuto negli studi di 'Sky Sport': "Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro. Pioli ha raccolto le materie del Milan e lo sta portando a lottare per lo Scudetto. Non ho detto che Pioli sia migliore di Inzaghi, ma ha dovuto ricostruire di più rispetto ad Inzaghi che, dal canto suo, sta seguendo le orme di Conte".