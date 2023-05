Milan-Inter, Coco: “Sarà storia. Non ci sono favoriti”

Francesco Coco , doppio ex di Milan e Inter , ha parlato del prossimo euroderby in Champions League. Ecco le sue parole al Corriere della Sera edizione.

"Come in ogni derby non c’è un favorito. Certo Inzaghi sembra avere feeling con le Coppe. Più della tecnica conterà la testa. Io tiferò Milan. Sono quelle partite che se vinci scali l’Everest e se perdi ti fai male. Fu brutto uscire con due pareggi (0-0; 1-1), per fortuna hanno rivisto la regola dei gol in trasferta. Capisco quei tifosi che avrebbero preferito sfidare un’altra squadra, ma vuoi mettere la grandezza di un derby europeo? L’attesa, le emozioni. Sarà storia. Un evento per dire a figli e nipoti 'io c’ero'". LEGGI ANCHE: Segui la conferenza di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lazio