Calamai: “Milan e Inter squadre complicate, o incantano o deludono”

Intervistato dai microfoni di TMW, il noto giornalista Luca Calamai ha parlato così del momento di Milan e Inter , in particolar modo della situazione che li vede coinvolti nella lotta per la Champions League .

"Pioli e Inzaghi sono molto più fragili. Le loro panchine ballano a ogni risultato negativo. La qualificazione in Champions condiziona il loro futuro. Se uno di loro non arriva tra i primi quattro farà le valigie. Verrà dato in pasto all’opinione pubblica per giustificare un fallimento sportivo".

Calamai ha poi concluso: "Questo clima di sicuro non aiuta il loro lavoro. Inter e Milan sono squadre complicate. Quando scendono in campo è come aprire l'Uovo di Pasqua non sai mai quale sarà la sorpresa. O incantano o deludono".