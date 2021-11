Milan-Inter, Bressan: “Derby più importante per i nerazzurri: il motivo”

L'ex calciatore Mauro Bressan ha parlato del derby Milan-Inter. E spiega perché la partita è più importante per i nerazzurri

L'ex calciatore Mauro Bressan ha parlato del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata di Serie A. Perché questa partita è più importante per i nerazzurri? Ecco la risposta ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "E' chiaro che il Milan spera di passare il girone ma se dovesse uscire e non avere neanche l'Europa League avrebbe solo il campionato da giocare su cui concentrarsi. Il derby è più importante per l'Inter perché se pareggia o perde si può pensare che la coppia Milan-Napoli può andare in fuga".