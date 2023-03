Brambati: “Per il Milan un quarto di finale con l’Inter sarebbe difficile”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore Massimo Brambati ha parlato delle squadre italiane in Champions League, commentando un ipotetico quarto di finale tra Milan e Inter: "E' un rischio sicuramente però potrebbe aver anche ragione Pioli, perché spera di vedere tutte le italiane in semifinale e quindi sicuramente una finale. Ma tecnicamente poi il discorso è diverso, se becchi Real, City, Bayern fai più fatica. Ma è facile anche uscire con l'Inter magari per il Milan, visti gli ultimi incroci. Aspettiamo però a dire che se ne qualificano tre ai quarti. Napoli è avanti col discorso, l'Inter vediamo".