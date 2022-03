Milan-Inter, Bergamaschi: “Primo tempo divertente, ripresa moscia”

Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, ha analizzato la prestazione rossonera nel derby Milan-Inter di Coppa Italia

Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, ha analizzato la prestazione rossonera nel derby Milan-Inter di Coppa Italia. La calciatrice ha sottolineato la differenza tra primo e secondo tempo. Queste le dichiarazioni nel suo intervento ai microfoni di 'Milan TV': "Il primo tempo è stato divertente, con diverse occasioni per il Milan. La ripresa è stata un po' più moscia, ora speriamo che la prima squadra maschile vinca al ritorno così da andare in finale di Coppa Italia".