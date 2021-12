Milan, Incocciati: “A parte Ibrahimovic c’è poco in fase realizzativa”

L'ex calciatore rossonero Giuseppe Incocciati ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic in fase realizzativa per il Milan

L'ex calciatore rossonero Giuseppe Incocciati ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic in fase realizzativa per il Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Credo che a prescindere dagli infortuni, è vero che i numeri parlano. Ibrahimovic è l'unico che compare in classifica cannonieri. In una squadra come il Milan che vuole rimanere lì in alto serve continuità nella fase realizzativa e nel Milan non c'è molto in questo senso".