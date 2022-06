Milan, Impallomeni: “Traoré operazione intelligente. Dybala suggestione”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei possibili obiettivi di mercato del Milan Hamed Traoré e Paulo Dybala

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei possibili obiettivi di mercato del Milan Hamed Junior Traoré e Paulo Dybala. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Milan, Traoré valida alternativa a centrocampo? "Pioli è il tecnico giusto per farlo maturare. Ha bisogno di un impianto di gioco Traore, è un talento abituato a giocare nel Sassuolo, che ha da anni un'impronta. Il Milan ha un impianto collaudato e in questo contesto lo vedrei bene. E' giovane, ha il tempo dalla sua parte. Al Milan uno come lui può fare bene, sarebbe un'operazione intelligente".