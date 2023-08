Milan, Impallomeni: “Può solo migliorare. Mi entusiasma”

"A me entusiasma questo Milan, può solo migliorare registrando qualcosa nell’equilibrio della squadra sulla tenuta difensiva. Sembra essere il prezzo da pagare per una natura di squadra nuova. Pioli deve trovare equilibrio in questa formula folle, ma questa spregiudicatezza la apprezzo. Sarri? Non lo vedo sereno, non so se questi arrivi siano stati pienamente di suo gradimento. Per me Sarri voleva altro. Ho visto una Lazio slegata, che ha messo di difendere. Anche le parole di Immobile a fine gara sono da considerare indicative. La Lazio lo scorso anno ha over performato, quindi ora è difficile confermarsi a quegli standard". LEGGI ANCHE: Milan, offerta al rialzo del Fenerbahce per Krunic >>>