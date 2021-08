Milan, il ds del Cosenza Goretti elogia i rossoneri: “Modello da seguire”

Roberto Goretti, nuovo direttore sportivo del Cosenza, ha elogiato il Milan, proponendolo come modello da seguire per tutte le società

Roberto Goretti, nuovo direttore sportivo del Cosenza, ha elogiato il Milan, proponendolo come modello da seguire per tutte le società. Di seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore del Perugia durante la sua presentazione con la società calabrese, appena ripescata in Serie B, dopo l'esclusione del Chievo Verona: "La nostra sarà una squadra giovane, con due o tre giocatori d'esperienza e carisma che facciano da guida, un po' come il Milan che ha Kjaer e Ibrahimovic al fianco di tanti giovani. Credo che i rossoneri siano un modello anche per le categoria inferiore".