Milan, il consiglio di Papin: “Ziyech giocatore da grande palcoscenico”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato del trequartista ideale per il Milan. La scelta è caduta su Hakim Ziyech. Ecco il motivo spiegato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Nikola Vlasic, Hakim Ziyech o Marcel Sabitzer? Ziyech porterebbe quello che serve per la Champions. Giocatore da grande palcoscenico. Segna e fa segnare". Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia