Milan, Ielpo si schiera con Tatarusanu: “Va protetto di più il portiere”

L'ex calciatore Mario Ielpo ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito a Milan-Sassuolo, schierandosi dalla parte di Tatarusanu

Tra coloro che anche nella sconfitta rotonda con il Sassuolo hanno particolarmente deluso non può non essere menzionato anche Ciprian Tatarusanu. L'ex calciatore Mario Ielpo lo ha però difeso ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, sostenendo come anche il portiere vada protetto maggiormente. Di seguito le sue parole.