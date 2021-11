Milan, Ielpo: “Ibrahimovic soffre le difese alte che lo mettono in fuorigioco”

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo ha espresso un pensiero su Zlatan Ibrahimovic, spesso in fuorigioco contro le difese alte

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo ha espresso un pensiero su Zlatan Ibrahimovic, spesso in fuorigioco contro le difese alte. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Ibrahimovic? Mostra di soffrire le squadre con la difesa alta che lo mettono in fuorigioco, perchè non può fare il solito lavoro di sponda. Non dovrebbe essere cercato lui direttamente, ma quelli che si inseriscono da dietro". Le Top News di oggi sul Milan: Pioli rivoluziona la trequarti, Pellegri parte a gennaio?