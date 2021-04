Milan, Ielpo: “Hauge non è un esterno. Ecco il suo vero ruolo” | News

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato a "L'inferno del Lunedì" di Jens Petter Hauge, calciatore rossonero

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV nella trasmissione "L'inferno del Lunedì". Ielpo ha parlato del ruolo in campo di Jens Petter Hauge, calciatore del Milan: "Hauge lo devo ancora inquadrare, non ce lo vedo come esterno. Secondo me il suo vero ruolo è la seconda punta, per giocare dappertutto. Sulla fascia non mi sembra abbia il guizzo, ma è molto bravo a giocare a calcio. In quel ruolo può ritagliarsi un futuro importante". Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva l'avvocato Grassani. Ecco cosa ci ha detto.