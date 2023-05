Milan, Ielpo: “EuroDerby senza Leao? Anche noi avevamo assenze…”

"Ad Atene avevamo fuori Franco Baresi e Billy Costacurta, ma sapevamo gia che erano squaliicati, avevamo trovato gli stimoli giusti e infatti vincemmo 4-0. A Vienna contro l’Ajax si fece male Savicevic, che era il nostro unico attaccante che segnava, e lì il colpo lo accusammo e infatti abbiamo perso. Leao non è mai stato fuori per infortunio, le partite che ha saltato evidentemente non piacevano neanche ai compagni, a parte quel paio in cui è rimasto in panchina nel periodo in cui era un po’ in involuzione. Che tutte le azioni partano da Leao è un po’ vero".LEGGI ANCHE: Milan, si chiude il cerchio: da Rio Ave all’Euroderby in tre anni