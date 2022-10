Ielpo: “De Ketelaere giù psicologicamente, il liscio di ieri è inspiegabile”

Dal poker al pokerissimo sarebbe cambiato davvero poco dal punto di vista del risultato, ma quel gol sbagliato da Charles De Ketelaere avrebbe potuto rappresentare la svolta a livello mentale per il ragazzo. E invece, come ammesso da Stefano Pioli, il belga era parecchio arrabbiato e giù di morale per non essere riuscito a sbloccarsi. Del momento dell'ex Brugge ha parlato anche l'ex rossonero Mario Ielpo a 'Tutti Convocati': queste le dichiarazioni.