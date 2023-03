Milan, Ielpo: “Ci manca qualcosa a livello fisico in questo momento”

Sui dati del Milan in questo periodo simili a quelli dell'anno scorso nello stesso periodo: "I dati statistici li prenderei sempre con le pinze, molto spesso si parte dalle conclusioni e ci costruiscono i dati intorno. Spesso si prendono i dati che fanno comodo per sostenere un concetto già deciso. Non ha senso paragonare il Milan dell'anno scorso in questo periodo con il Milan di adesso. Non stiamo parlando delle colture del riso o del mais, per cui in una certa stagione c'è un certo rendimento. Stiamo parlando di una squadra di calcio. Se c'è un percorso di crescita non si torna indietro. Milan maturato, che non torna indietro. Bisogna prendere in confronto il rendimento ultimo. Un dato emerge clamorosamente invece. L'anno scorso era la squadra che aveva realizzato più gol con un recupero alto del pallone, quest'anno no. È il dato fondamentale. Fisicamente l'anno scorso, in particolare Fikayo Tomori, sembravano essere più forti degli avversari. Più veloci, più in palla... Abbiamo visto Fikayo Tomori perdere contrasti, che può capitare, ma scatti in velocità... L'anno scorso vinceva con chiunque. Lo stesso Rafael Leao, che si vede che in questo momento non è felice, era dirompente. Ora è più fermo, anche per motivi tattici".