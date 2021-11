Milan, Ielpo: “Calabria mai un predestinato, ha vinto lo scetticismo”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato della crescita di Davide Calabria e della sua determinazione nel volersi affermare

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato della crescita di Davide Calabria e della sua determinazione nel volersi affermare. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "A me sta particolarmente a cuore la storia di Calabria. Ho sempre intravisto in lui qualcosa di importante, ma non è mai partito come un predestinato. Tassello dopo tassello si è costruito la reputazione da grande terzino, ha dovuto vincere lo scetticismo che c’era intorno a lui". Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.